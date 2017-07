The Game Kitchen, una empresa de videojuegos fruto de la constancia y el tesón

The Game Kitchen se funda en 2010 por un grupo de amigos qué, tras llevar unos años dedicándose al desarrollo de juegos en plan amateur, se lanzan a emprender, justo tras haber terminado su primer videojuego independiente, Roto-R-Scope, con el que ganaron el concurso de Microsoft: DreamBuildPlay 2009.

Salomón Hachuel y Mauricio García / Cadena SER

Tras trabajar durante casi tres años como consultoría especializada en videojuegos (juego publicitarios, encargos, etc.), a finales de 2013 sacan adelante una pequeña campaña en Kickstarter (6.000 € ), para financiar el primer episodio del que sería el primer videojuego propio de The Game Kitchen, llamado 'The Last Door'. Este episodio fue desarrollado y publicado en tan solo 60 días.

A partir de ahi siguen 3 años de desarrollo episódico de la saga 'The Last Door', hasta llegar a las dos temporadas, con 8 episodios en total, que hoy podemos encontrar en Steam, Google Play y App Store.

Una vez finalizado 'The Last Door', el equipo se pone manos a la obra con el nuevo títulos, Blasphemous, que fue lanzando a financiación colectiva en Kickstarter en mayo de 2017, y que acabó convirtiéndose en el juego español que más ha recaudado en la plataforma de la historia, 333.000 USD (284.000 €).

'Blasphemous' es un videojeugo de plataformas 2D de acción y exploración, cuyo arte está inspirado en el pixel-art de las recreativas de principio de los 90, y que trata de un mundo pesadillesco y fantástico basado en la iconografía y folklore sevillano y español.

Mauricio García, productor de la empresa, ha pasado por los estudios de Radio Sevilla para contarnos todo lo relativo a sus inicios y a su futuro; escuche la entrevista completa:

