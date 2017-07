Ximo Puig apela a la unidad y anuncia que no volverá a presentarse

Ximo Puig ha sacado adelante la ejecutiva que ha presentado con el 73,2 % de los votos 312 a favor y 114 en contra. .431 delegados han ejercido el derecho al voto. Ha presentado una ejecutiva de 74 personas, 66 miembros, más otros 8 del Consell Institucional.

Puig ha reconocido que es una ejecutiva amplia, muy grandes como grandes son los retos que tiene la Comnitat Valenciana, ha afirmado que el objetivo de este congreso ha de ser el de consolidar una mayoría amplia y sólida en la próxima década.

Puig reitera que se ha de coser a la Comunitat Valenciana, que las diferencias ideológicas no pueden ser muros personales y que hay tanto por hacer que no se puede perder el tiempo en batallas estériles.

Puig ha enseñado la pluma con la que firmó el pacte del Botánic y ha reiterado que lo volvería a firmar con más fuerza, porque ha permitido mejorar la vida de las personas, que es la auténtica vocación de los socialistas: la universalización de la sanidad, el tratamiento de la hepatitis, la supresión del copago, la gratuidad de los libros de texto son algunas de los logros. Pero aún queda mucho por hacer.

Como también queda por hacer para recuperar el prestigio de la Comunitat pero sí que ha señaldo que este "país ya huele a libertad, transparencia y honradez.”

Ha anunciado que en septiembre el PSPV acogerá una cumbre de socialistas europeos y representantes del Parlamento Europeo. También ha anunciado que los socialistas valencianos se sumarán a la gran manifestación que los agentes sociales van a convocar en fechas próximas al 9 d’octubre.

Ha sido un discurso largo, en el que la parte más emotiva ha sido cuando Puig ha anunciado que éste ha sido su último proceso orgánico, ya no aspirará más a ser el secretario general del PSPV.

Puig ha finalizado su discurso citando a la fallecida Carme Chacon que decía que "siempre hay que empezar con la ilusión del que empieza de nuevo“. Así se lo ha propuesto Puig a sus compañeros de partido.

En los próximos dias Puig elevara la propuesta para que la presidenta del Comité Nacional sea la alcaldesa de Gandía, Diana Morant, según ha sabido la SER.

No se sienten integrados

Por su parte Rafa García no ha querido valorar el resultado del Congreso, pero fuentes cercanas a él afirman que no ha habido integración, que el 35% de representación que han obtenido no es suficiente, pero han querdio dar una imágen de unidad para cerrar bien el congreso.

