En el paraíso, sin alternativa a Feijóo entre la AP9 y Pemex

Termina el curso político con una llamada a la búsqueda de espacios en común a las fuerzas progresistas por parte del candidato a las primarias socialistas Juan Díaz Villoslada en la entrevista de fin de semana de Radio Coruña Cadena SER. Viene el Ministro de Fomento con el debate sobre la transferencia de la AP9 sobre la mesa, sabiendo que Galicia sigue enfrentándose a un freno a su desarrollo económico por los altos costes de los peajes entre sus principales polos de actividad sin alternativa competitiva posible. No hay un caso similar en España, Cataluña tiene autovía alternativa después de años soportando también unos peajes sin otra salida. Termina el curso político con En Marea reconstruyendo acuerdos y muchos interrogantes, un PSOE encarando un proceso de primarias que puede unir o fracturar y un Bloque reconstruido en un espacio mucho más restringido. Feijóo no tiene alternativa seria a estas alturas a pesar de que no hay reformas estructurales reales para buscar soluciones que hagan avanzar económicamente a Galicia, salvo excepciones ajenas a la política del ejecutivo autonómico. Ahora falla Pemex en Langosteira, se confirma lo sabido tras aquellos anuncios de la precampaña de las elecciones gallegas. Así las cosas encaramos agosto en un lugar que sigue siendo no obstante un paraíso, con todas sus posibilidades abiertas.

Si teneis hora y media ... y si no se puede ver hasta cuándo y cómo se quiera. Esto es el mundo digital. Concierto gira "Hai un paraíso" Luar na lubre.

