El hilo directo de Luis de Haro con Pablo Iglesias convierte la crisis de Vamos en crisis de Podemos

La decisión de dos de los tres concejales del grupo municipal de Vamos Granada (partido filial de Podemos) de relevar a Marta Gutiérrez de la portavocía del grupo provocó la pasada semana una crisis en este partido instrumental. La crisis se ha contagiado al partido matriz, Podemos, con un claro enfrentamiento entre las direcciones local y provincial. En el fondo está la actitud de Luis de Haro contra los intentos de control de Vamos Granada, según él mismo asegura, y la relación personal de este concejal con Pablo Iglesias, según es conocido en la organización morada.

Luis de Haro y Pilar Rivas firmaron el pasado lunes un escrito por el que relevababan a su compañera Marta de la portavocía del grupo municipal de Vamos Granada, partido instrumental en el que se integran distintos movimientos sociales y políticos, aunque controlado claramente por Podemos.

El jueves por la noche, Vamos Granada decidió expulsar de sus filas (aunque no es afiliado de Vamos pero sí de Podemos) a Luis de Haro y abrir un expediente a Rivas. El viernes, Vamos pidió al Ayuntamiento de Granada que Luis de Haro fuera considerado como concejal no adscrito. Lo dejaba fuera del grupo.

El sábado, la dirección de Podemos en la ciudad de Granada emitió un comunicado en el que apoyaba la labor de Vamos Granada y su actuación en defensa de Marta Gutiérrez recriminando la actuación de De Haro y Rivas.

Podemos de la capital granadina manifiesta en un comunicado su "apoyo a las decisiones democráticas que ha adoptado la candidatura municipalista Vamos Granada, por mayoría absoluta a través de su Mesa de Coordinación, el órgano de dirección del partido elegido directamente por la Asamblea de afiliados", y ha pedido al concejal y diputado provincial Luis de Haro que deje de seguir "haciendo daño al proyecto del cambio en Granada".

Además, "exige que el concejal y diputado tránsfuga, Luis de Haro acate lo aprobado por Vamos, Granada, para evitar que siga haciendo daño al proyecto del cambio en Granada", y señala que "ni las decisiones tomadas en su gestión como diputado, ni el apoyo reiterado al gobierno provincial en decisiones fundamentales como la aprobación de presupuestos, han sido consultadas ni con la asamblea y órganos de Vamos, Granada, ni consensuadas con Podemos Granada".

La situación se ha complicado con un nuevo comunicado. En este caso ha sido remitido a Radio Granada por la dirección provincial del partido morado. En ese comunicado se apoya a Luis de Haro y se critica la actitud de Albertó Matarán, que es el coordinador de Podemos en la ciudad de Granada.

Podemos (en la provincia) asegura que "no comparte la visión particial de Matarán sobre los últimos movimientos del partido Vamos Granada y el ataque a Luis de Haro". Además deja claro que "la opinión personal del secretario general de Podemos en la ciudad granadina no es compartido por la Organización y no puede revertirse de oficialidad un ataque a un compañero de Podemos".

Es más, Juan Carlos Monedero, desde el encuentro de Podemos en Almuñécar (Granada), ha criticado también a Matarán señalando que "un secretario general desconectado de sus bases, debería pensar a quién representa". Dijo que Podemos "no es una herramiento para usar como lanzadera de proyectos personalistas".

El parlamentario andaluz Jesús de Manuel y la diputada nacional por Granada Ana Terrón también se alinearon contra Matarán.

Luis de Haro ha lanzado un órdago contra lo que él considera que es un intento de un grupo de personas de controlar Vamos Granada más allá de la mera instrumentalidad del partido. Para ello cuenta con que en la organización todos conocen su hilo directo y relación personal con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Por el momento, la cuerda cede hacia los intereses de De Haro y la crisis de Vamos Granada se ha convertido en una crisis en Podemos en la provincia de Granada.

