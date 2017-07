Caravana de coches contra la precariedad laboral en el turismo

Jornada reivindicativa en Jerez contra la precariedad laboral en la principal industria de la comarca, el turismo. Una caravana de coches y una manifestación ha recorrido la ciudad para exigir trabajo digno y de calidad en un sector que emplea a 24.000 personas en la provincia.

Comisiones Obreras denuncia que la mejora de la economía y el incremento del turismo no se está trasladando a las condiciones laborales de los empleados de la hostelería.

Destacan que la industria turística está generando contratación, pero no empleo estable, ya que más del 90% de los contratos que se firman son temporales y, de ellos, el 30% son a tiempo parcial.

Añaden que es un sector en el que no se respeta el convenio colectivo y se abusa de la realización de horas que no se pagan y, por tanto, no se cotizan.

Denuncian igualmente la reducción de las plantillas en los hoteles y la dejadez en materia de prevención de riesgos laborales y de seguridad en el trabajo, que ya provoca un aumento de los índices de siniestralidad y de accidentes de trabajo.

Desde CCOO hacen un llamamiento a la responsabilidad de los políticos, de la Inspección de Trabajo y de la Patronal del sector para construir un modelo turístico sostenible y socialmente responsable para lo cual es imprescindible contar con empleo estable, digno, seguro y con derechos.

La caravana de coches ha partido de Montecastillo y ha llegado hasta la Alameda Cristina y la plaza de Las Angustias.

