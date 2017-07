Y las piezas de Sijena no llegaron

Tras todo el día haciendo guardia, el grupo de técnicos, que ha permanecido desde las 8 de la mañana en el Monasterio de Sijena, no ha recibido las 44 piezas que Cataluña debía devolver en cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca. La Generalitat catalana, por tanto, desobece e incumple la sentencia del pasado 27 de junio y retiene los bienes en litigio entre Aragón y Cataluña.

Cataluña sigue en el no Esther Orera Mientras, el conseller catalán de Cultura, Lluis Puig, ha reiterado hoy la voluntad de la Generalitat de mantener en el Museo de Lleida las piezas de Sijena y argumenta que no se han resuelto los recursos pendiente ni hay una sentencia en firme: "Por voluntad nuestra, no saldrán las piezas del Museo de Lleida, eso es un hecho. Por tanto, las obras no llegarán hoy a Sijena porque entendemos que no se han resuelto los recursos que tenemos interpuestos en la Audiencia Provincial, que no hay una sentencia firme y, por tanto, queremos agotar todos los caminos que nos siguen aportando un sentimiento de justicia en nuestra defensa". Lo decía en una entrevista concedida a la Agencia Catalana de Noticias.

Ante esta situación, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han solicitado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Huesca que el mes de agosto sea hábil para cualquier actuación y ejecución que permita una rápida solución y que no se demore este proceso hasta septiembre, una petición que no ha recibido respuesta de la justicia.

Durante el día de hoy, técnicos de los Museos Provinciales de Huesca y Zaragoza y especialistas del Gobierno de Aragón han estado haciendo turnos en el monasterio; una delegación encabezada por Nacho Escuín, el director general de Cultura y Patrimonio.

En vista de lo ya anunciado días antes por la Generalitat, el siguiente paso a dar ha sido notificar que estas 44 piezas del patrimonio artístico - religioso de Sijena no han regresado y han pedido a la justicia, una vez más, que permita acudir al Museo de Lérida, donde están estas 44 piezas, con el dispositivo que ya hay preparado para recoger esos bienes. El dispositivo "cumple con todos los requerimientos, con un transporte especializado, con técnicos que acompañarán ese viaje y los seguros pertinentes", ha señalado Escuín.

El alcalde de la localidad, Ildefonso Salillas, insiste en que hace un año que estas piezas deberían estar en el Monasterio, cuando llegaron 51 de ellas (tras el extravío de 2 de ellas), y pide a los servicios jurídicos que agilicen lo máximo posible el desarrollo de los acontecimientos para no demorar el regreso de las piezas, en caso de que no sean devueltas en el plazo que marca el auto del pasado 27 de junio.

