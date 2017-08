Andone admite que la vuelta de Lucas “es, era y será difícil”

La cada vez más complicada vuelta de Lucas Pérez no ha dejado indiferente al club, y Florin Andone no fue una excepción. El ex del Córdoba, que afrontará su segunda temporada en Coruña, aceptó la gran dificultad que ahora mismo supone hacer regresar al de Monelos a las filas del Dépor: "Es, era y será difícil. Es un jugador que vale muchos millones y al que no puedes fichar de hoy a mañana". Aún así, e incluso tras el rechazo del Arsenal a la segunda oferta del Deportivo, no descarta por completo una posible incorporación: "Nunca se sabe. Hasta el 31 de agosto pueden pasar muchas cosas", comentó, afirmando que si finalmente no ocurre busca la incorporación de "un compañero de buen nivel que aporte cosas positivas".

Igual que hizo en su anterior comparecencia, Andone destacó la importancia de añadir más delanteros a la plantilla. Considera que están "pobres" en ese aspecto: "No podemos estar con uno solo durante toda la Liga. El club lo está manejando y esperamos que venga lo antes posible", comentó el rumano, que admitió no estar "al 100% físicamente".

Por otra parte, ve la derrota contra el Porto como una oportunidad para "aprender de los errores" y va más allá: "Firmo perder todos los partidos que quedan de pretemporada y ganarle al Madrid". Uno de esos amistosos es el Teresa Herrera, que se jugará en Riazor este sábado a las 20:30h. Para Andone es una ocasión de enganchar a la afición: "Intentaremos jugar bien y ganar. Tenemos ganas de que llegue el día. Esperemos que la gente tenga ilusión por la nueva temporada y que esté con nosotros".

Comentarios