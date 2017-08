El Eldense comienza la liga visitando al Buñol y el Novelda descansando

La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha realizado esta tarde el sorteo del calendario liguero en el Grupo VI de la Tercera División de fútbol cuyo campeonato comenzará el 27 de agosto y finalizará el 13 de mayo.

El C. D. Eldense empezará visitando al C. D. Buñol mientras que el Novelda C. F. lo hará descansando. Al tener veintiún equipos el grupo, cada jornada habrá descanso obligado para uno de ellos.

El primer partido en casa para los de Dani Ponz será el tres de septiembre cuando reciba al Paterna C. F. mientras que el Novelda de Víctor Bautista se estrenará en casa recibiendo al Borriol.

C. D. Eldense y Novelda C. F. se medirán en la 15ª jornada de liga (12/11/17) y en la 36ª (01/04/18). Primero en el Nuevo Pepico Amat y en la segunda vuelta en La Magdalena.

El calendario contempla siete jornadas intersemanales y solo en una de ellas el Eldense tendrá turno viajero. En la cuarta jornada (13/09/17) el Deportivo recibirá al Crevillente Deportivo, en la novena (11/10/17) se medirá en Elda al Castellón, en la decimotercera (01/11/17) llegará a Elda el Silla, en la decimonovena (05/12/17) recibirá al Orihuela, en la vigesimonovena (20/12/17) llegará al Nuevo Pepico Amat el Elche Ilicitano, en la jornada trigésima (28/02/18) los de Dani Ponz rendirán visita al Castellón, en la trigésimo quinta (28/03/18) el Eldense recibirá al Olimpic de Xátiva.

El Eldense acabará la competición visitando al Elche Ilicitano y el Novelda recibiendo al Olimpic de Xátiva.

