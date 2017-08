Ferreiro crea una comisión al fracasar la reunión para evitar la huelga de limpieza

No ha llegado a los 15 minutos la duración de la reunión entre el gobierno local y once representantes del comité de empresa de Cespa, del sindicato de los Trabajadores de Limpieza, el STL. Un cuarto de hora escaso que bien podría haber quedado en menos ya que la situación no ha cambiado. Se mantiene la huelga de limpieza prevista a partir del día once. El motivo que esgrimen ahora estos trabajadores para no negociar es que no son los interlocutores válidos para ello. Reclaman al alcalde Xulio Ferreiro que convoque al comité de folga que depende, precisamente, del mismo sindicato. Visto lo visto, Ferreiro ha anunciado que va a conformar una comisión negociadora y a la mayor brevedad posible convocará al comité de huelga. Posiblemente sea mañana.

Once trabajadores que hasta hoy por la mañana habían dicho que no iban a ir a la reunión en María Pita.

En el fondo del conflicto está la redacción de los pliegos de condiciones del servicio, cuyo contrato finaliza en Enero. El gobierno local asegura que los puestos de trabajo y las condicones laborales están garantizadas. Los trabajadores insisten en que hay obstáculos por parte del Ayuntamiento.

Los nuevos pliegos la limpieza y recogida estarán a exposición pública e septiembre. En la reunión, los 11 representantes del STL y Xulio Ferreiro, los concejales de Medio Ambiente y Empleo, además del asesor del alcalde.

