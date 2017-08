Mosquera cree que a Róber “le va a ir muy bien” en Levante

Todavía no es oficial por parte del Deportivo, pero la cesión de Róber Pier al Levante es un hecho. Pedro Mosquera, buen amigo suyo, está convencido de que este punto y seguido a su carrera en Coruña le va a venir muy bien: "Róber es un central que me gusta mucho. Me consta que es deportivista y cuando vuelva aquí ojalá pueda tener más continuidad".

Lucas Pérez también salió a la palestra, a pesar de que su fichaje se haya complicado considerablemente en las últimas horas. Mosquera, que también sigue pendiente de los avances de este tema, lo sabe: "Por lo que pude leer en algún periódico van cambiando las situaciones, al parecer antes pedían menos y ahora piden más", comentó, antes de admitir que no habla con él "desde hace dos o tres semanas".

El rol de Mosquera parece estar creciendo en los últimos tiempos, aunque él cree que continúa siendo "el mismo". De hecho es el principal candidato a la capitanía, aunque el gallego opina que lo importante es la armonía grupal sea quien sea el que porte el brazalete: "Creo que lo que hay que hacer entre todos es hacer un grupo, un equipo junto tanto dentro como fuera del vestuario", además de restaurar lazos con la afición más resignada: "Es muy importante que haya buen ambiente entre ellos y el equipo, creo que es algo que se ha perdido en el pasado y que podemos recuperar".

Comentarios