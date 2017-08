Buen julio turístico aunque el sector se resiente por los alojamientos irregulares

Julio ha sido un buen mes turístico en Granada, según la patronal, con mejores cifras de las esperadas en la capital y en la Costa. En cualquier caso, la patronal de hostelería alerta del impacto de la competencia deseleal que han supuesto, también el mes pasado, los alojamientos ilegales o alegales, especialmente en la capital.

La gran afluencia de turistas nacionales a la provincia no se refleja en los datos oficiales del primer semestre del año, según alertó recientemente el diputado de Turismo. La patronal asegura ahora que en julio, las calles de la ciudad han estado llenas y los hoteles no han recibido tal impacto. Por eso, la Federación de Hostelería, como asegura su secretario Antonio García, pide más inspecciones y sanciones.

Los pisos turísticos no reglados, dice la patronal, suponen una competencia desleal inasumible. Además es perjudicial para la economía porque no crean empleo y no pagan impuestos.

Al margen de la competencia autonómica sobre esta problemática, desde el Ayuntamiento de la capital el control y seguimiento de los alojamientos ilegales es una encomienda que desde hace meses desarrolla la Policía Local, poniendo en conocimiento de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional todos aquellos pisos turísticos que detectan, como ha asegurado este miércoles en rueda de prensa el jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno.

Desde el área municipal de Turismo del consistorio granadino, además del control policial, también se intenta luchar contra el crecimiento de alojamientos irregulares proponiendo nuevas herramientas turísticas de calidad, como la próxima implantación de un bono de visitas "sin la Alhambra", según ha confirmado la concejal de Turismo, Raquel Ruz.

En el mes de julio, la ocupación hotelera en la Costa de Granada ha sido del 90 por ciento, según los primeros cálculos de la Federación de Hostelería.

la capital, se ha llegado al 65 por ciento; y en el resto de la provincia, al 45. En la Costa y la capital, los datos han sido ligeramente mejor que lo que indicaban las previsiones. Agosto también comienza con buenas perspectivas turísticas en toda la provincia.

La única sombra de julio ha sido el sector de bares y restaurantes durante los mediodías. Las altas temperaturas han provocado pocas salidas durante las horas de calor extremo.

Comentarios