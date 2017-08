Polivalencia y experiencia para el asalto a Tercera

El Xerez Deportivo FC ha presentado Manu Lebrón como una de las últimas incorporaciones para el plantel de Masegosa. Edu Villegas sigue terminando de apuntalar la plantilla con refuerzos, sobre todo en defensa y la delantera y ha definido a Lebrón como “un futbolista de superior categoría”. El lateral zurdo llega procedente del Atlético Antoniano con una amplia experiencia en Tercera División.

Lebrón ha destacado que se encuentra “más cómodo jugando en el lateral, he jugado ahí toda mi vida. Pero el míster decide y no tengo ningún problema en jugar de central”. El futbolista lleva ya desde el lunes entrenando en el primer equipo y no se encuentra aún al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, pero espera ponerse a punto pronto.

Además, ha destacado la calidad de la plantilla y del entrenador. “He jugado muchas veces contra Masegosa y sé que es muy profesional y tiene las ideas muy claras. Tenemos una buena plantilla y el objetivo no es otro que el ascenso, no se nos puede escapar”.

