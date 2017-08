Escribà pide más intensidad

El técnico del Villarreal CF, Fran Escribá no se marchó satisfecho de Buenos Aires. Para el valenciano la imagen ofrecida por el equipo ante Boca Juniors no es la que hubiese deseado. "Me he quedado insatisfecho de la primera parte. Generamos poco, pero estuvimos ordenados y en la buena línea, pero en la segunda no hicimos nada, no nos conectamos, no dimos pases con profundidad. Entramos mal y tras el gol no generamos ocasiones".

En este sentido Escribà destacaba la falta de agresividad de sus jugadores en los balones divididos. "Eso es más preocupante. Ellos han sido más intensos y no se puede permitir. Es un parido amistoso , pero hay que jugar como en la Liga". "Cada partido me da información y de él saco conclusiones. El once que pondré ante el Levante saldrá de lo que yo analice de estos partidos".

Aún así el técnico destacaba la experiencia como positiva de cara a la Liga. "Para nosotros es una buena prueba como la del domingo ante el Inter. La pretemporada es dura por rivales como estos , pero nos acercamos a la competición, y aunque los resultados no son buenos, jugar ante estos equipos nos va a venir bien ahora".

Preguntado por el viaje a Argentina Escribá reconocía que "no era el partido deseado por la paliza de viaje, cambio de horarios, entrenamientos, pero esto da prestigio al equipo y al técnico. Ha sido una gran experiencia".

Comentarios