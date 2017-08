Imagen preocupante en Oviedo

El Dépor empató sin goles en el décimo amistoso de la pretemporada. En la antesala del Teresa Herrera el Deportivo mostró una preocupante imagen ante el equipo de Segunda. incluso los nervios ayudaron a agravar esa sensación. el árbitro expulsó a a Florin Andone y a Pepe Mel desde el banquillo.

La primera parte fue un intercambio de golpes, faltas y protestas. Ambos equipos a penas generaron ocasiones de peligro. El juego estuvo muy parado y los bostezos se vieron en las gradas del Tartiere.

La segunda mitad no mejoró las prestaciones del primer acto. El Oviedo sí cambió y pudo haber marcado el primero de no ser por una buena parada de Tyton. También tuvieron opciones de anotar Borja Valle Y Bakkali. Pero el marcador no se movió. El Depor dejó en Asturias una imagen preocupante en la antesala del Teresa Herrera.

Comentarios