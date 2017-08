Pepe Mel pide paciencia con el fichaje del delantero

El Depor "está afinando" para no "equivocarse" en la búsqueda de su delantero centro. De esa manera Pepe Mel ha definido el momento del mercado de fichajes para el Deportivo, que se marca como prioridad encontrar a un 9 que complemente a Florin Andone. La soledad del rumano empieza a preocupar, y los refuerzos todavía no han llegado. Sin embargo, Pepe Mel cree que los aficionados deben tener paciencia. "Le pido a la gente que tenga paciencia y confiar en la secretaría técnica. El mercado para nosotros no es fácil.", afirmó.

Acertar es fundamental. A pesar de que mejoraron las condiciones económicas del Deportivo a raíz del acuerdo de refinanciación e la deuda, el equipo herculino todavía compite en desventaja con muchos de sus rivales en la Liga. "Hubiese sido fácil haber firmado a los primeros nombres que nos ofrecieron", explica Mel, que repite que es imprescindible no equivocarse en los nombres.

En ese sentido, el primero en llegar puede ser Adrián López. El asturiano colmaría las expectativas para jugar como delantero o en cualquiera de las posiciones de arriba. "Yo ya he hablado un par de veces, El es bastante receptivo y esperemos que todo se arregle", desveló el entrenador del Deportivo. El club herculino busca "a alguien que nos complemente arriba. Que nos haga ser mejores. No quiero alguien que compita con Florín", sentenció.

EL nombre de Lucas Pérez, la gran ambición para la secretaria técnica, se aleja con las altas pretensiones económicas del Arsenal. Sin embargo, Pepe Mel todavía no lo descarta ya que "cuando se acerca el final del mercado lo que parece imposible es factible". Aún así, esperar tanto sería un riesgo ya que no llegaría hasta que terminen las dos primeras jornadas del campeonato.

