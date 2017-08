Rodrigo Leao y Ala Ni ponen acento internacional al segundo día del Noroeste

Hoy, en el Festival Noroeste Estrella Galicia, podremos disfrutar de una enorme variedad de grupos. En la praza San Nicolás actuarán, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, The Preachers, Lascivos, Rolling Bowling y Lisa and The Lips. En la praza das Bárbaras, a partir de las 7 y media, Harakiri, Os Gru, Radio Océano y New Day. En este espacio Radio Coruña Cadena SER emitirá el segundo programa especial A praza da radio entre las siete y las ocho de la tarde.

Y los platos fuertes de la noche serán el portugués Rodrigo Leao, a las 8 y media de la tarde en el Teatro Colón; y la londinense Ala Ni, que actuará en el castillo de San Antón a las 10.

Fiestas de María Pita

Dentro del programa de las Fiestas de María Pita, los amantes de la música tradicional podrán disfrutar del Festival de Arraigo, que comienza hoy con la actuación de la Agrupación Albéniz, a las 8 de la tarde en la praza da Tolerancia.

Y a esa misma hora se inaugura también la 31 edición del Festival Internacional de Folclore. Será en la praza de Pablo Iglesias, y actuarán grupos de Colombia, Polonia e incluso Corea del Sur.

Como siempre, siguen abiertos los puestos de las ferías de Artesanía y del Libro en los Jardines de Méndez Núñez.

