Valverde, “triste” por no poder jugar contra el Real Madrid

Riazor tendrá que esperar como mínimo hasta el 10 de septiembre para poder volver a ver en acción a Fede Valverde, que no jugará contra el Real Madrid por la cláusula incluida en su contrato de cesión. El centrocampista se mostró descontento por este hecho: "Sentí tristeza, me gusta jugar y no poder hacerlo por regla... Bueno, hay que entenderlo", comentó Valverde, que tampoco buscó profundizar mucho más en el tema.

Aunque no pueda tenerlo en esa primera jornada, el joven jugador admitió su intención de tener el mayor protagonismo posible durante esta temporada: "Ojalá pudiera tenerlo, pero de momento el míster está probando jugadores y si no me toca jugar entrenaré al máximo y apoyaré a mis compañeros". Valverde elogió a los efectivos del centro del campo, a los que considera gente "de muchísima calidad". Ve como "sana" esta competencia: "Ayuda al grupo porque sabemos que todos tenemos un poco de calidad y que podemos aportar".

Valverde también habló maravillas de los beneficios de la concentración en Vilalba para un jugador tímido como él: "Es un lugar en el que te puedes soltar con tus compañeros", que también han ayudado mucho al joven mediocentro en el tema de la integración: "Todos se están acercando mucho a mí y es una satisfacción porque creo que estoy cayendo bien en el grupo".

