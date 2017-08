Guilherme busca acabar “entre el octavo y el duodécimo puesto”

Terminar la temporada sin sufrir, conseguir la permanencia de forma holgada... Este ha sido el claro discurso del Dépor en lo que va de verano. Sin embargo, Guilherme se atrevió a poner cifras concretas a este nuevo objetivo: acabar "entre el octavo y el duodécimo", puestos que considera factibles si el equipo logra huir de las salvaciones in extremis de los últimos tres años.

Si esta ambición era poca, el brasileño mostró sus ganas por comenzar el fuego real lo antes posible. Riazor ya espera al Real Madrid, un rival contra el que hace falta "jugar un gran partido", pero Guilherme anuncia que ganas de empezar la Liga no faltan: "Ya estamos preparados, ahora solo estamos esperando para comenzar. Esta semana que estuvimos concentrados es la recta final", comentó, refiriéndose a los últimos coletazos de la pretemporada.

El mediocentro afrontará el nuevo curso siendo jugador del Deportivo a todos los efectos, y más concretamente como el futbolista más caro por el que ha pagado el club coruñés hasta el momento. Lejos de estar intimidado, tiene ganas de "devolver la confianza" que se le ha dado: "Nunca he pensado en eso. Tengo más responsabilidad, pero intentaré hacerlo mejor". Además, el ex de Udinese mostró su felicidad por continuar jugando en Coruña: "Mi objetivo el año pasado era hacer un buen año e intentar quedarme, y gracias a Dios firmé un contrato y me siento más calmado y confiado".

