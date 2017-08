El Rototom Sunsplash llega mañana a Benicàssim

Mañana abre sus puertas el Rototom Sunsplash de Benicàsim, el festival internacional de música reggae por el que van a pasar más de 30 artistas de 23 países del continente africano. El certamen se celebra del 12 al 19 de agosto y prevé una afluencia diaria de 20.000 personas.

La edición número 24 del Rototom Sunsplash arranca mañana y miles de personas ya están llegando hoy a las zonas de acampada. La organización prevé que durante los próximos días pasen por el festival cerca de 200.000 personas. Filippo Giunta es el director del Rototom.

El Rototom trae novedades este año, entre ellas la de haberse convertido en el primer y único festival de la Comunitat Valenciana que acuña un certificado familiar. Además, se implantarán por primera vez pajitas de maíz y el importe que recauden con los vasos reutilizables lo donarán a una ONG de Castellón. Cástor Herrera es el responsable de Márketing y Restauración del festival.

La edición de 2017 tiene la mirada puesta en África. Miles de asistentes van a poder disfrutar de artistas de la talla de Shaggy, Toots and The Maytals, Alpha Blondy o The Specials y The Wailers, que son las bandas que actuaban con Bob Marley.

Según la organización, al 45% de asistentes españoles que aterrizan en el festival, se unen los llegados de Francia, Reino Unido, Italia o incluso Nigeria, entre otros países.

