Kaiser Chiefs y Surfin' Bichos brillarán en la playa de Riazor

Kaiser Ciefs y Surfin' Bichos protagonizan la primera noche en la que el Festival Noroeste Estrella Galicia se traslada a la playa de Riazor.

Los conciertos playeros comenzarán a las 8 de la tarde, con la cantante Cia Campillo y la banda punk The Riggos. A las 10 de la noche, darán paso a Sufrin' Bichos y, sobre las 11 y media, el grupo británico de indie rock Kaiser Chiefs nos hará saltar con clásicos como 'Ruby' o 'Oh My God'.

Debido a esta cita permanecerá cortada la calle del paseo marítimo a partir de las 10 de la noche; y el Concello reforzará el servicio regular de transporte público, y habrá búhos en los dos sentidos, entre las 11 y media y la 1 y media de la madrugada.

