Adrián hizo “todo lo posible” para jugar en el Dépor

Tardó, pero al final se solucionó. Adrián López vuelve a ser jugador del Dépor, aunque esta vez en calidad de cedido. El ex del Atlético de Madrid admitió que el momento en el que se enteró del interés del club coruñés fue "muy importante" para él: "Hice todo posible para que se arreglara y se ha hecho. Es un sitio del que tengo muy buenos recuerdos y en el que conozco a mucha gente". Por esa misma razón cree que su adaptación se completará "lo antes posible".

Otro de los factores que facilitó el regreso de Adrián al Deportivo fue el propio Pepe Mel, que le manifestó su intención clara de contar con él para esta nueva temporada: "Hablé con él y me comentó su interés y el del club. Siempre es importante que te transmitan eso". Consigue salir así del Porto, en el que estaba apartado junto a otros jugadores que no contaban para Sérgio Conçeiçao: "La situación no es nunca agradable. No es la mejor manera de hacer una pretemporada pero lo importante es trabajar y ponerse a tope rápidamente".

La primera etapa de Adrián en Coruña duró de 2006 a 2011, cinco temporadas en las que dio sus primeros coletazos en el fútbol de élite. Ahora, con 29 años, tiene madurez y experiencia: "Cuando llegué aún era juvenil y ahora llevo bastante tiempo jugando en Primera", puntualizó. De todas maneras no se siente con una responsabilidad extra: "Todos los jugadores del Deportivo debemos tenerla para poder hacer la mejor temporada posible".

