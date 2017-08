Iván Ferreiro y The Jesus and Mary Chain cierran la fiesta

Llega el día grande del Noroeste. A partir de la 1 y media del mediodía, tendrán lugar Os Matinais en la Calle Capitán Troncoso, el Bulevar del Papagayo y la plaza José Sellier Loup. Actuarán grupos como Alien Tango, Atrás Tigre, Terrier o los raperos compostelanos Malandrómeda.

A las 8 de la tarde la música se traslada a la playa de Riazor, donde tocarán los Eager Platypus y Boyanka Kostova. A las 10 de la noche Iván Ferreiro conquistará la playa con su música indie. Y, finalmente, los escoceses The Jesus and Mary Chain tocarán temas como 'Just Like Honey' o 'April Skies'. Será a las 11 y media de la noche.

