Kaiser Chiefs conquistan a 20.000 personas en Riazor a base de clásicos

La banda británica de rock alternativo Kaiser Chiefs ha encabezado esta noche la que ha sido la primera jornada grande del Festival Noroeste Estrella Galicia ante 20.000 personas en la playa de Riazor.

Los británicos acudían a la ciudad herculina para presentar los temas de su último trabajo, "Stay Together" (2016), el sexto de una dilatada trayectoria que comenzó en 2005 con el lanzamiento de "Employment".

Precisamente, a su ópera prima recurrieron los Kaiser Chiefs para abrir un concierto en el arenal de Riazor en el que rescataron como tema de inicio el clásico "Everyday I love you less and less".

Lo hicieron ante 20.000 personas, según el Ayuntamiento de A Coruña, que abarrotaron el arenal de Riazor y el paseo marítimo durante la noche.

Este tema fue la chispa que prendió a una multitud de miles de personas conglomeradas en la playa coruñesa para bailar al ritmo de las canciones de la banda de Leeds, cuyo cantante y "frontman", Ricky Wilson, hizo lo posible por romper la barrera idiomática con el público y tratar de integrar a todos en el concierto.

Sin embargo, la batería machacona y la guitarra afilada de los Kaiser Chiefs no fueron suficientes para que el ritmo del concierto no decayese durante algunas fases de la actuación, en la que los temas nuevos no tuvieron la mejor recepción por parte del público.

De ahí que enseguida los británicos echasen mano a mitad de actuación uno de sus himnos generacionales, la clásica "Ruby", del "Yours truly, angry mob" (2006), que fue coreada de forma masiva por los presentes, al igual que "Never miss a beat", que llegaría poco después.

Con la gente una vez conectada de nuevo, el desarrollo del concierto fue plácido hasta que llego la explosión final que causó la interpretación del que quizá sea su tema más icónico, un "I predict a riot" que causó la locura entre las primeras filas del público de Riazor.

El cierre del concierto llegaría con otro de los clásicos de la banda de Leeds, "Oh my god", también del "Employment", que pondría el punto y final a un bis en el que también sonó "Misery Company", del "Education, education, education & war" (2014).

La actuación de Kaiser Chiefs ha sido el colofón de una jornada del Festival Noroeste en la que por el escenario principal de la playa de Riazor han desfilado además la banda española de indie rock Surfin' Bichos y los locales The Riggos y Cia Campillo.

Junto a esto, a lo largo de toda la semana ha tenido lugar por escenarios de toda la ciudad una programación variada, que conjuga múltiples estilos y que ha traído a A Coruña los espectáculos de artistas como Swans, que abarrotaron el Teatro Rosalía; The Soul Jacket, Bala, Mourn, Aviador Dro, Rodrigo Leão o Rosalía & Raül Refree, quienes brindaron en el Castillo de San Antón una de las citas más emotivas de esta edición.

A falta de dos días para la conclusión de este Festival Noroeste, queda la actuación mañana, de nuevo en la playa de Riazor, de los otros cabezas de cartel, la clásica banda de rock alternativo escocesa The Jesus & Mary Chain, a los que precederá el cantante de pop gallego Iván Ferreiro.

Antes de ellos, subirán al escenario principal los rockeros coruñeses Eager Platypus y la autoproclamada como primera formación de trap en gallego, Boyanka Kostova.

