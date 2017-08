El ganador de cuatro premios Eisner Eduardo Risso, hoy en Viñetas

El ganador de cuatro premios Eisner, Eduardo Risso, participa este sábado en el Salón del Cómic 'Viñetas desde o Atlántico', según informa la organización. Además, esta jornada, de 12,00 a 14,00 horas, será la última oportunidad de hacerse con la firma de invitados e invitadas a este evento.

Junto a Risso, este sábado participará en el Salón del Comic el dibujante y guionista Cameron Stewart. Las charlas de ambos autores tendrán lugar en Afundación, a partir de las 18,30 horas en el caso de este último, y en a las 19,45 horas en el de Risso.

Mientras, firmarán originales 3Pintamonas, Fonso Barreiro y Antonio Seijas. A ello, se sumará la presentación del último libro del autor vigués Kiko da Silva, participante también en esta edición.

TRABAJO DE RISSO

En un encuentro con medios de comunicación este viernes, el dibujante argentino Eduardo Risso ha señalado, sobre 'Cien Balas', que se trata de la serie "más larga" que ha hecho y que, para él, ha supuesto "compromiso" con este trabajo al tratarse de una serie planificada para cien números

También ha subrayado la importancia de "ganarse el respeto de los lectores y de los críticos". Por otra parte, ha remarcado la importancia de crear un equipo de guionistas. "Nunca he sentido la necesidad de contar mis propias historias porque me he relacionado bien con los guionistas", ha añadido sobre su trabajo.

