La Vilavella abre una nueva sesión de la Comisión de Investigación del párking

La Vilavella ha celebrado esta mañana una nueva sesión de la Comisión que investiga la construcción del párking, que se inauguró en 2008 y sigue paralizado. En el encuentro, los miembros de la comisión han elaborado las preguntas que posteriormente remitirán a los acusados para que las respondan por escrito, tal como pidieron.

Estaba previsto que declarara el ex alcalde del PP, José Luis Jarque y el secretario del consistorio y los que formaban la junta de gobierno en 2008 y la empresa constructora Renos, pero no se personaron, puesto que no es obligatorio y pidieron responder por escrito. Por ese motivo, esta mañana se ha reunido la comisión de investigación, integrada por representantes politicos del Partido Popular, PSPV e Independents per la Vilavella, para elaborar las preguntas para que los acusados las respondan por escrito. El alcalde de La Vilavella es Manel Martínez.

Durante la construcción del párking, el entonces alcalde pidió que aumentaran las plazas previstas, que era de 38 y habilitó un párking de casi 80 plazas. Además, aunque el coste lo asumió íntegro la compañía, que pagó alrededor de un millón y medio de euros, en el convenio se comprometió a abonar al consistorio 45 euros al año por cada una de las plazas. Un dinero, que nunca ha ingresado el Ayuntamiento. Ahora, la comisión de investigación preguntará, entre los investigados al ex alcalde, José Luis Jarque, por qué se autorizó el aumento de plazas en varias ocasiones, si existía una cláusula en el pliego de condiciones que permitía hacer la modificación y por qué no se le exigió a la empresa concesionaria el pago por plazas que figuraba en el convenio.

Es un ejemplo de otros aparcamientos que se inauguraron entre los años 2006 y 2012 en municipios como Almassora, Vila-real, Benicarló o Nules, que supusieron un gran desembolso para las arcas municipales y que, en muchos casos, nunca se han llegado a utilizar.

