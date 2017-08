El Rototom Sunsplash despide su 24º edición

El Rototom Sunsplash despide hoy una edición en la que el continente africano ha sido el protagonista de la programación. En su octavo día, el evento musical centrado en la música reggae, la solidaridad y el debate social subirá al escenario a artistas como Luciano o los nacionales Amparanoia. Ayer, Alpha Blondy y Chronixx fueron los encargados de hacer vibrar al público.

En el último día del Rototom Sunsplash también ha habido tiempo para la reflexión. Este sábado el Foro Social ha contado con la participación del economista y politólogo egipcio residente en Dakar, Samir Amin, y el antropólogo Davide Cirillo que han debatido sobre el desafío africano ante la globalización económica.

La vigésimo cuarta edición del Rototom Sunsplash, festival original de Italia, ha acogido asistentes procedentes de cerca de 100 nacionalidades distintas. El cartel de este año ha estado encabezado por estrellas como The Specials, Toots and the Maytals, The Wailers o Shaggy.

