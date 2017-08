Dealbert: "Sé la responsabilidad que asumo"

El defensa central Àngel Dealbert ha sido presentado frente a la afición albinegra en el Estadio Castalia.

Dealbert, que ha sido acompañado por el presidente de la entidad, Vicente Montesinos, ha saludado a la afición congregada en el graderío de Castalia para celebrar el retorno al CD Castellón de un jugador emblemático, que ya fuese fundamental para el equipo albinegro.

El jugador de Benlloch, formado en la categorías inferiores del CD Castellón y que logró ascender hasta llegar al primer equipo albinegro, vuelve a la que fue su casa tras su paso por la categoría reina del fútbol español, en clubes como el Valencia CF. Tras su paso por el club 'che' ficha por el Kuban Krasnodar, equipo de la Primera División de Rusia. Posteriormente vuelve a España y recala en las filas del CD Lugo, de la Segunda División del fútbol profesional.

Dealbert ha declarado: "Me siento muy orgulloso de volver al CD Castellón, el equipo que ha sido mi casa durante muchos años, con el objetivo de ayudar en todo aquello que me sea posible. La ilusión que tengo en este proyecto no se puede describir, y la responsabilidad de cumplir los objetivos es grande, así que trabajaremos duro en todas las facetas que sea necesario para conseguirlo".

El Club agradece a Àngel Dealbert su decisión de formar parte de la plantilla del CD Castellón y aportar con su fútbol, su experiencia y su saber hacer un extra que ayude a los jugadores a desarrollar positivamente el juego del equipo para alcanzar los triunfos que lleven al equipo 'orellut' a las posiciones que se merece.

