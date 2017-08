Escribá: "Hemos jugado uno de los peores partidos desde que estoy aquí"

El técnico del Villarreal, Fran Escribá se marchaba contrariado del Ciutat de València. El entrenador amarillo reconocía a la conclusión del encuentro que el equipo no había dado una buena imagen en la primera jornada. "Hemos jugador un muy mal partido, de los peores desde que estoy aquí. Hemos perdido de una manera que no debió llegar , pero no hemos hecho méritos para sacar ninguna cosa. La lectura no puede ser más que negativa. Si el resultado hubiese sido de empate también estaría enfadado".

Preguntado por el resultado y por los motivos por los que fue imposible reconocer al Villarreal, el valenciano apuntaba a las bajas y al colegiado. "El Levante fue mejor y generaron más ocasiones, pero ganaron por el penalti. Este era un partido de cero a cero. El árbitro decida el partido. Se están cometiendo demasiados errores.".

"Cuando te falta tanta gente se nota. No tuvimos un buen partido y no teníamos soluciones fuera. Cuando los jugadores se recuperen veremos de nuevo la luz".

Sabedor de que las críticas iban a ser considerables, Escribá marcó terreno. "Ahora vendrán lecturas catastrofistas como el año pasado, pero el año pasado estas desaparecieron de golpe".

