Aplazan el vuelo de la pancarta de HazteOír por el temporal

La avioneta naranja de HazteOir.org que tenía previsto recorrer hoy las playas de Castellón para denunciar, según la organización, la "#LeyMordazaLGTBI" de Podemos, no ha podido volar debido al temporal y lo ha aplazado a mañana.

La empresa que han contratado para volar la avioneta, Aeropapa SL, afirma que no han declinado volar la pancarta porque el mensaje “no es ofensivo”. La avioneta de HazteOir.org tenía previsto sobrevolar hoy las playas de Castellón, pero el temporal ha obligado a aplazar el vuelo a mañana a las 12. La avioneta lleva una gran pancarta con el lema "#LeyMordazaLGTBI: Van a por tus hijos".

La empresa contratada, Aeropapa SL, especialista en servicios de publicidad aérea, ha afirmado que el mensaje no es ofensivo, si no, no habían aceptado el servicio.

