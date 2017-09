Cuatro colegios de la provincia de Castellón continúan en barracones en su totalidad. Todos están pendientes de la nueva construcción pero, en su mayoría, las obras de estos centros aún están pendientes de licitar.

En la provincia hay dos centros en Almassora, uno en Vinaròs y otro colegio en Vilanova d’Alcolea que continúan completamente en barracones. El caso más llamativo es el del CEIP Regina Violant d’Almassora, que lleva 11 años. Desde la Federación de Padres y Madres FAPA Penyagolosa aseguran que los barracones no deberían prolongarse más de un curso, porque es una medida provisional. "Se trata de una medida provisional mientras se realizan las obras del nuevo colegio, por lo tanto no deberían estar más de un curso, porque no son las mismas condiciones que en un centro convencional. En época de lluvias puede haber filtraciones y producirse goteras", asegura la presidenta de FAPA Penyagolosa, Silvia Centelles.

Sin ir más lejos, este viernes, padres y madres del colegio Regina Violant hicieron una cacerolada en señal de protesta por las condiciones en las que se encuentra el colegio, con goteras o agujeros en el subsuelo de algunas salas, además de la escasa limpieza que presentan los aparatos de aire acondicionado, según han asegurado algunos padres y madres a esta emisora. En este caso, además, desde la federación aseguran que tienen problemas de espacio y varios cursos se han quedado sin servicio de comedor.

Desde la Generalitat, el conseller de Educación, Vicent Marzà aseguraba hace unos meses en una visita a la provincia de Castellón, que esta legislatura acabarán con todos los barracones. En el IES Honori García de la Vall d’Uixó, el Cardenal Tarancón de Borriana y el Nou Pedro Alcázar de Nules el inicio de curso se hará más llevadero porque este año han inaugurado sus nuevas instalaciones al dejar una etapa en barracones. Sin embargo, para otros centros de la provincia como el Regina Violant o Santa Quiteria de Almassora, el CEIP Jaime I de Vinaròs o el Aulario Extramuros de Vilanova d'Alcolea será igual que el curso anterior porque continuarán íntegramente en barracones y las obras de estos centros, en su mayoría, aún están pendientes de licitar.

