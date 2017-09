El TAU cambia el amistoso de Clavijo por Lucentum

El partido amistoso que el próximo sábado el TAU Castelló debía disputar frente al CB Clavijo en Utebo (Zaragoza), finalmente, no se jugará puesto que el club riojano solo tiene disponibles seis de los jugadores, ya que los que faltan por incorporarse aún no lo han podido hacer por problemas administrativos con los visados.

El CB Clavijo ha comunicado a los castellonenses la imposibilidad de jugar el partido con tan pocos jugadores, motivo por el cual, la dirección técnica del TAU Castelló se ha movido rápido y ha concertado ya otro partido. Así pues el rival será el Fundación Lucentum de Alicante, uno de los gallitos de la LEB Plata que con toda probabilidad estará luchando la próxima temporada por el ascenso a LEB Oro. El partido se disputará este domingo a las 19 h en el Pabellón Pau Gasol de Alfás del Pi.

Steinarsson podría incorporarse el domingo

Por otra parte, el base islandés Aegir Steinarsson es muy probable que el domingo ya esté en Castellón si su selección no pasa la primera fase del Eurobasket que está disputando ahora. Lo que no está tan claro es si viajará a Alicante con el resto de expedición y , menos aún, si debutará ya con la albiverde ya que por un lado estará recién llegado y por otro no habrá hecho ningún entrenamiento con el equipo.

