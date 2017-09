Los animalistas amenazan con denunciar al Ayuntamiento de Vila-real

La plataforma animalista AnimaNaturalis amenaza con denunciar al Ayuntamiento de Vila-real si esta noche celebra el encierro de toros embolados que está previsto con motivo de las Fiestas de la Mare de Deu de Gràcia, porque según la asociación, no lo permite la normativa de la Agencia de Seguridad.

El Ayuntamiento de Vila-real asegura que tienen los permisos necesarios y que pueden hacerlo, porque los toros se embolan por separado y no todos juntos dentro de un mismo camión, cómo ocurrió en el Grao de Castellón en junio. La organización ha mandado un escrito al Ayuntamiento alertando de que podrían estar incurriendo en una ilegalidad, porque la autorización que emite la Dirección Territorial de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Generalitat recoge únicamente “un festejo de encierro”, pero no la modalidad de encierro de toros embolados. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Fiestas de Vila-real, Javier Serralvo, afirma que la Generalitat no prohíbe los encierros de toros embolados siempre y cuando se respete a los animales y se embolen por separado.

Según AnimaNaturalis, si el consistorio sigue adelante con esta modalidad, serán denunciados y posiblemente sancionados con multas de entre 600 a 60.000 euros. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Burriana decidió suspender este lunes el encierro de toros embolados alegando que la normativa no recogía esta modalidad.

