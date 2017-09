Serra: "Los primeros seis puntos nos han venido muy bien"

Javi Serra es una de las nuevas incorporaciones que ha realizado el CD Castellón para conseguir el ascenso a Segunda División B. “Acabé el año en el Lorca, conseguimos ascender y me llamó el Castellón. Me hablaron muy bien, que iban a hacer un proyecto para estar más arriba y no dudé en venir aquí”, explica el futbolista.

Después de dos jornadas disputadas, la plantilla de Frank Castelló ya es líder del grupo VI tras vencer al Elche Ilicitano y Buñol. “Habíamos hecho una pretemporada muy buena y teníamos ganas de empezar con buen pie. Así ha sido y esos seis puntos nos han venido muy bien”, declara Serra.

Tal y como destacaba en su cuenta personal de Instagram, el futbolista de Puzol afirmó después del partido contra el Buñol que “en mi vida deportiva he sentido lo que he podido sentir esta tarde en Castalia”. Además, afirma que los más de 9500 abonados “no tiene que ser presión porque el público está con nosotros y nos van a ayudar. Creo que nos va a venir bien, sobre todo en los partidos de casa que vendrá muchísima gente”, explica.

Sin embargo, el centrocampista ya conocía el potencial del equipo castellonense. “Tuve la oportunidad de venir hace un par de años con el Acero y ya tenía ganas de jugar en Castalia. Es algo muy bonito jugar ante tanta gente y estoy contento de jugar aquí”, puntualiza Serra.

