Hoy comienza el curso en infantil y primaria con 923 alumnos menos

Este lunes han comenzado las clases en Asturias para 67.550 alumnos de infantil y primaria, el 71’71% de ellos en las escuelas públicas. Son casi un millar menos que en el último periodo cuando acudieron a los colegios el primer día 68.473 niños y niñas. El continuado y acusado descenso de la natalidad continúa carcomiendo las cifras de ingreso en el periodo escolar. En los centros públicos de Educación Primaria se han matriculado 34.078 estudiantes (17.531 niños y 16.547 niñas) y 14.363 en el segundo ciclo de Educación Infantil, que abarca desde los 3 hasta los 6 años (7.444 niños y 6.919 niñas). En la enseñanza privada-concertada, la Educación Primaria suma 13.295 matrículas (6.739 niños y 6.556 niñas) y el segundo ciclo de Infantil, 5.814 (2.972 niños y 2.842 niñas).

La vuelta al cole, o el inicio del periodo escolar, marca un cambio significativo en el ritmo y el modo de vida de muchos hogares asturianos. Lo recordaba el consejero de educación en su discurso en el colegio de Colombres, donde ha tenido lugar el acto oficial de apertura del curso. Poco después, Genaro Alonso pasaba por los micrófonos de Asturias Hoy por Hoy para analizar la situación del sistema educativo asturiano al inicio de un curso que comienza con menos incertidumbres que el pasado: “Esperamos que sea más normal y tranquilo porque muchas de las incertidumbres del año pasado han desaparecido, la LOMCE está implantada y las reválidas eliminadas. Sólo nos queda confiar en la consecución de un pacto educativo que dé lugar a una ley orgánica más consensuada”.

Estos días previos a la vuelta a las clases han venido marcados por las protestas de los sindicatos ante lo que consideran una plantilla escasa para cubrir las actuales necesidades y que, además no se ha visto reforzada con profesorado interino en la magnitud y momento adecuados. Alonso ha defendido la idoneidad de las adjudicaciones, aunque ha dejado la puerta abierta a algunos cambios para el año que viene: “Queremos mejorar las asignaciones, sobre todo en primaria. No hay razón para que no estén adjudicadas el 1 de septiembre si ya está la matrícula cerrada”.

Para el próximo año se espera la mayor oferta pública de empleo de la historia en el sector educativo asturiano. El consejero así lo avanzó en si día, aunque, a día de hoy no se decida a establecer los números de las oposiciones: “Aun falta discutirlo en la Mesa de la Función Pública, pero sumando la tasa de reposición y la de estabilización estaríamos hablando de unas 2.000 plazas entre secundaria, en 2018 y primaria en 2019”. El objetivo es logra colocar la tasa de interino en un 8%; un porcentaje que el consejero confía alcanzar con la OPE prevista.

Una de las mayores preocupaciones en cualquier hogar asturiano con niños en edad escolar es el gasto que supone la vuelta al colegio. Las asociaciones de padres de alumnos cifran el gasto en torno a 300€ por niño. El peso de los libros de texto en el montante total es, sin duda, muy importante y el consejero de educación admite que este es un asunto que le preocupa, pero descarta la gratuidad de los libros a la vez que apuesta por los bancos de libros y las ayudas a los centros: “No está en nuestro programa. Seguiremos con la fórmula que hemos venido desarrollando durante estos años”.

Genaro Alonso se ha referido también a otro asunto polémico que ha llegado a provocar, durante el curso pasado, dos convocatorias de huelga. Los deberes siguen preocupando en casa y por eso la FAPA Miguel Virgós se ha mostrado muy receptiva con la circular a los centros en la que el consejero recomendaba coordinación en los centros a la hora de poner deberes para no sobrecargar a los alumnos. Alonso ha sido claro en Asturias Hoy por Hoy: “Lo que ahora hemos recomendado, el año que viene será una exigencia. Si en los propios centros nos coordinamos para otras cosas, también podemos hacerlo para poner los deberes con criterio”.

El consejero de educación asturiano también ha tenido tiempo para hablar acerca del acuerdo logrado para asegurar la financiación de la Universidad de Oviedo, aunque se ha remitido al discurso del presidente del gobierno, Javier Fernández, durante la próxima ceremonia de inicio del curso universitario. Respecto al recurso presentado por el Partido Popular al uso de Asturiano como lengua vehicular en algunas materias de cuarto de primaria en media docena de centros públicos, ha sido muy claro: “El recurso del PP no me sorprende, no esperaba otra cosa. Ahora sí, hay que aclarar que esto se encuentra dentro del marco normativo de la Ley de Uso y Promoción de la LLingua. Además no hay mejor manera de promover la Llingua, además de estudiarla, que hablarla. Y de eso se trata. Ya está bien de prohibir”.

