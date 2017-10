El Principado aportará a la Universidad 20 millones de euros en los próximos cinco años

Comienzan las clases en la Universidad de Oviedo más de 20.500 estudiantes, si bien el rectorado espera que lleguen a los 22.000 más adelante cuando se cierre la matrícula dentro de unos días, alcanzando así cifras similares al curso pasado.

Y como siempre, antes del inicio del curso, ha tenido lugar el acto solemne de apertura del curso académico. En su discurso que sirvió de cierre del acto, el presidente del Principado, Javier Fernández, aprovechó para anunciar el acuerdo alcanzado entre el gobierno asturiano y el rectorado sobre el Plan de Financiación para los próximos cinco años, en virtud del cual el Principado aportará cerca de 20 millones de euros al presupuesto de la Universidad, de los que 10 millones se destinan al contrato programa y otros 10 a un plan de inversiones en infraestructuras, algo novedoso en los acuerdos entre la administración regional y la institución académica.

Un acuerdo que no satisface al rector, Santiago García Granda, que antes del acto anunciaba que el dinero del Principado no alcanzaba los 20 millones de euros, una cifra lejos de los 30 millones que pedían desde la Universidad y que por tanto no es de su agrado. "A nosotros no nos satisface, pero es el acuerdo posible", ha dicho el rector, y ha añadido que "nosotros no tenemos la llave de la caja, simplemente pedimos y hacemos todo lo posible para que nuestros argumentos se entiendan; pero nosotros al final no tenemos la decisión, la decisión la tiene el Principado de Asturias".

No obstante, García Granda apuntó que este acuerdo de financiación de 2018 a 2022 recoge una revisión a los dos años, pudiendo ampliarse la aportación del Principado si la situación económica de la administración regional lo permitiera.

