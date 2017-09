Frank Castelló: "Debemos jugar a ganar"

El entrenador del CD Castellón, Frank Castelló, ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para analizar lo que deparará la cuarta jornada de liga frente al Almazora.

“El Castellón tiene que jugar a ganar. Las circunstancias nos marcan lo que es el partido pero mañana jugamos en casa, con nuestros aficionados y en nuestro terreno de juego”, manifiesta el entrenador albinegro.

“Tenemos 20 buenos jugadores y vamos a darle minutos a gente que ha participado menos. Respetamos al Almazora y vamos a intentar jugar pensando en dos cosas. La primera es que es un partido que vamos a jugar tres días después de jugar otro, y segundo que el planteamiento será totalmente diferente de jugar en casa al de fuera”, explica Castelló.

El preparador orellut está contento por el grupo que tiene, tanto que la competencia en la plantilla por conseguir un puesto en el once titular es máxima. “Si los jugadores entrenan como hasta ahora, este año será difícil que la gente se sepa de memoria la alineación. El año pasado sí que había un once definido que estuvo muchas jornadas sin perder, pero esta temporada hay mucha gente capacitada para jugar en el once del Castellón”, declara.

