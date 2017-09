Almazora solicita a Vivienda las competencias para hacer un informe del edificio 167

Almassora solicitará a Conselleria de Vivienda que declare competente al consistorio para elaborar un informe de la situación técnica del edificio 167, ubicado en la calle José Ortiz y que está abandonado. El Ayuntamiento de Almassora ha explicado que pedirá a la Conselleria de Vivienda la competencia para poder elaborar un informe que confirme el estado de ruina o descartarlo.

Según fuentes del consistorio, el Ayuntamiento no puede acceder al bloque del edificio a realizar ningún informe de estas características porque no es de su propiedad y ha anunciado que no lo va a elaborar si no cuenta con el permiso del titular.

La situación sobre el edificio 167 de Almassora se llevó ayer al pleno municipal con una moción del PP junto a Ciudadanos para exigir al Ayuntamiento que declare la ruina técnica para derribar el edificio, aunque finalmente no fue esa, sino una versión consensuada con todos los grupos, la que se aprobó.

Comentarios