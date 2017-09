Teatro, danza y cine abren la temporada del Paranimf de la UJI

El Paraninfo de la Universitat Jaume I inicia el curso 2017/2018 con cerca de una treintena de propuestas de teatro, danza, música y cine que han sido cuidadosamente seleccionadas por el Servicio de Actividades Socioculturales (SASC). Las entradas se ponen a la venta a partir del martes 12 de septiembre de 2017 en la web www.paranimf.uji.es.

La programación de otoño arranca el viernes 15 de septiembre de 2017, a las 20 horas, con el espectáculo de danza y circo para todos los públicos inTarsi de la compañía eia, que ha sido nominado a los Premios Max 2017 dentro de las categorías de Espectáculo Revelación, Mejor Autoría Revelación y Mejor Coreografía; además de recibir el premio especial del jurado de los premios Zirkolika de Cataluña 2016.

El Paraninfo continuará con su oferta teatral y de danza el viernes 29 de septiembre, con la representación de la obra de teatro contemporáneo Hamlet canalla, de la compañía de teatro Micalet, cuyo protagonista, el actor Josep Manel Casany, también ha sido finalista en los Premios Max; el viernes 6 de octubre será el turno de la compañía loscorderos.sc que representarán la pieza Afasians. The last conference; y el 17 y el 18 de octubre, Toni Jodar, uno de los bailarines más representativos de la danza contemporánea de Cataluña, ofrecerá una original performance para explicar la historia de la danza.

Durante el mes de noviembre, y principios de diciembre, en el marco de la XXV Muestra de Teatro Reclam, el público castellonense podrá disfrutar del espectáculo-cata Oh, vino de la compañía La Líquida, de la obra Resacade Il Maquinario Teatro; de la compañía Yllana&Primital Bros con su surrealista tragicomedia The Primitals; de la obra de género El lunar de Lady Chatterley, protagonizada por Ana Fernández; del espectáculo de danza de la compañía de Sol Picó Dancing with frogs y de la obra Iván y los perros de la compañía La Pavana.

La música también tendrá su espacio con la actuación de Los Hijos de la Montaña, el grupo multicultural formado por Sergio Mendoza y Luz Elena Mendoza, que se caracteriza por una música que bebe de las raíces musicales norteamericanas pero que está repleta de referencias a la música mexicana y de otros países de América Latina, y el tradicional concierto de Navidad del Orfeón de la UJI.

Ciclos de cine

En cuanto al cine, el Paraninfo de la UJI dedicará el ciclo «En pantalla grande» al actor, guionista y director John Huston. El ciclo «30 años sin John Huston» proyectará los clásicos El tesoro de Sierra Madre, La reina de África, Solo Dios lo sabe, La noche de la iguana y Fat City, ciudad dorada así como su último film Dublineses (Los muertos).

Por otro lado, el ciclo «Nou cinema» ofrecerá propuestas más contemporáneas que empezarán con Júlia Ist, debut como directora de la actriz Elena Martín que muestra la vertiente más dura de la experiencia Erasmus. El ciclo continuará con la premiada ópera delgada de Carla Simón, Estiu 1993, seleccionada por la Academia del Cine para representar en España en los premios Oscar; el film búlgaro triplemente premiado en el Festival de Gijón Un minuto de Gloria; Sieranevada, una comedia dramática de director rumano Cristi Puiu valorada como una de las mejores de 2016, o Ana, mon amour, una obra del director Călin Peter Nezer premiada por su contribución artística al Festival de Berlín. El ciclo se completará con Hotel Cambridge, que fusiona la ficción y el documental para abordar la situación de los refugiados y las personas sin hogar en Brasil, y Una mujer fantástica, film chileno sobre la discriminación que sufre una transexual, ganador del Oso de Plata al mejor guion.

Las entradas pueden adquirirse en la web www.paranimf.uji.es y en taquilla los martes de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas; dos horas antes de los espectáculos de teatro, música y danza, y media hora antes de las proyecciones de cine.

