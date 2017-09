El transporte público alcanza cifras de viajeros de años precrisis

Castellón celebra la semana que viene la semana Europea de la Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento afirma que el transporte público en la ciudad ha recuperado la demanda que había antes de la crisis, aunque reconoce que todavía quedan retos pendientes, como mejorar el transporte entre Castellón y los pueblos del área metropolitana y fomentar los puntos de carga para vehículos eléctricos en la ciudad.

El concejal de Movilidad, Rafa Simó, afirma que los recortes de los años de la crisis hicieron perder al transporte público 1 millón de usuarios al año. Una tendencia que comienza a revertir. En 2016, el número de usuarios de transporte público subió un 20% con respecto al 2014, alcanzando datos históricos, según Simó.

Por otro lado, también se incrementa el número de ciudadanos que utilizan el servicio de préstamos de Bicicletas, BICICAS. No obstante, Simó reconoce que el transporte metropolitano entre Castellón y las ciudades próximas está desfasado y no corresponde a la demanda actual y afirma que aunque la Conselleria está renovando las concesiones, es un asunto pendiente en el que no se está avanzando todo lo que les gustaría.

La Semana de la Movilidad se celebrará del 18 al 23 de septiembre. Los actos serán por todos los barrios de la ciudad de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Se realizarán talleres lúdicos y didácticos, inspección técnica de bicicletas, y una Macrobicicletada escolar el viernes 22, que será el día sin coches. En esa jornada, se cerrará el tráfico en el centro excepto a vehículos no contaminantes. El Tram será gratuito.

