Conselleria de Agricultura culpa al Aeropuerto de fomentar la plaga de conejos

La construcción del Aeropuerto de Castellón ha fomentado la proliferación de plagas de conejos en los términos municipales de alrededor de la instalación de Vilanova d’Alcolea. Según la Conselleria de Agricultura, la base aérea funciona como una gran reserva de conejos.

La Generalitat ha pedido a la empresa gestora, Aerocas, que haga impermeable su valla perimetral para que los conejos no puedan refugiarse allí. Tras la construcción del aeropuerto, los mamíferos que estaban en cotos de caza se han desplazado hasta la instalación, donde está prohibida la caza con escopetas. Además, cuando las empresas de cetrería vuelan sus aves rapaces para coger las presas, los conejos escapan al exterior, donde se reproducen en madrigueras o junto a barrancos en carreteras.

El Director Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Toni Garcia, afirma que el aeropuerto de Castellón funciona como una gran reserva de conejos y la presencia de estos animales ya se considera plaga en 4 municipios de alrededor del Aeropuerto; Vilanova, Benlloch, Cabanes y Vall d’Alba, y también en dos localidades del Baix Maestrat; Benicarlò y Vinaròs.

Cabe recordar que los agricultores han denunciando los daños que causan los mamíferos en las cosechas y los cultivos y por eso piden al Consell que conceda más permisos a los cazadores para que puedan hacer batidas todo el año. En las dos últimas batidas autorizadas, se cazaron 200 conejos en cada una.

El Consell prevé autorizar batidas en carreteras, zonas de seguridad donde no es posible cazar. No obstante, no descartan cortar el tráfico algún domingo por la mañana para que puedan acceder perros y cazadores con escopetas.

Comentarios