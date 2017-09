Los alumnos del Sanchis Yago no van a clase como señal de protesta

Los alumnos de 3 años del colegio Sanchis Yago de Castellón no han ido hoy a clase en señal de protesta por la reducción de 8 a 2 horas semanales de inglés. Los padres y madres del alumnado de infantil han decidido no llevar esta mañana a clase a sus hijos de 3 años como protesta por el incumplimiento de la matrícula por la implantación del nuevo decreto ley de plurilingüismo. Cerca de 40 alumnos no han ido hoy a clase. Hay que recordar que el colegio Sanchis Yago de Castellón, al igual que el José Soriano de Vila-real, son los dos centros de la provincia afectados por el nuevo decreto. Con la aprobación de esta normativa, se han reducido las horas de inglés hasta tener dos a la semana, cuando en la matrícula especifica que tienen el 80% de las asignaturas en inglés.

