En directo desde la sala Circus de Oviedo

Nos gusta llevar la radio fuera de los estudios, y en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de hacer Asturias Hoy por Hoy en un lugar fenomenal, la sala Circus de Oviedo. Nos hemos ido allí a celebrar el Día de América en Asturias. De hecho, una buena parte del programa la hemos dedicado al desfile que este año cumple su edición número 67 desde que la idea del dibujante Alfonso Iglesias se vio plasmada en las calles de la ciudad.

La directora de espacio Circus, María Mateo nos ha contado con detalle cómo es este foro creado para albergar todo tipo de eventos sobre la idea del arquitecto Borja G. Finat que concluyó, tras su fallecimiento, el diseñador Tino Barbosa. Son dos salas, una de ellas el foro, donde hemos realizado el programa, y el teatro, un espacio descubierto tras un tabique en las antiguas oficinas de Duro Felguera. El consejo de María, que nosotros hemos seguido, es visitar Circus y conocerlo de primera mano.

La sala ocupa la planta baja de las oficinas del despacho internacional de abogados Ontier, que ha trasladado a este singular edificio, pegado al Campo San Francisco, su sede en la capital del Principado. Luis Llanes, quien fuera magistrado en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos ha hablado de la filosofía de este despacho, de carácter global pero con el alma local. Ontier, lo preside Adolfo Suarez Illana y está presente en 16 países.

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, también se ha pasado por Circus para acompañarnos en esta edición de Asturias Hoy por Hoy. Con él hemos podido hablar de las fiestas de San Mateo, de la necesidad de un recinto ferial para Oviedo y de las dos localizaciones posibles; El Cristo y La Vega. En ambos casos nos ha reconocido que la solución se prevé al mismo tiempo que el destino definitivo de los terrenos del antiguo hospital y la fábrica de La Vega. El primer edil de la ciudad también ha explicado la decisión del equipo de gobierno de expulsar de las instalaciones de El Asturcón a los últimos cinco propietarios que mantienen allí sus caballos: “Algo que ya se ha decidido, pero la normativa nos obliga a buscar un nuevo alojamiento a esos caballos, no podemos dejarlos en la calle”. Las elecciones en la Federación Socialista Asturiana también han ocupado la charla con Wenceslao López. Un día después de que Adrián Barbón resultase electo como nuevo secretario general de los socialistas asturianos, la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo decidió rechazar la gestión de la ejecutiva del presidente saliente, Javier Fernández, con un 80% de los votos emitidos en la asamblea: “Tampoco es para sorprenderse, muchos socialistas ovetenses no olvidan aquel comité autonómico de 2015 en La Gruta en el que se me obligó a tomar una posición a la que yo era totalmente contrario”, recuerda Wenceslao López refiriéndose a la decisión del comité de la FSA en la que obligaba al grupo municipal a presentar su propia candidatura en lugar de apoyar la propuesta de izquierdas más votada, la encabezada por Ana Taboada en la lista de SOMOS.

En el programa también hemos tenido música en directo y la ha puesto en asturiano Pablo Valdés que está a punto de sacar al mercado su nuevo álbum, Canciones Salvavidas.

Nos ha acompañado Vicente Prado El Pravianu, al que hoy el desfile rinde su particular homenaje. Maestro de gaiteros, artesano y monologuista; sin él no se podría entender el auge de este instrumento en los últimos años en Asturias.

E incluso hemos tenido una representación de las chirigotas del Carnaval de Cádiz, que también estarán presentes en el desfile del Día de América en Asturias. Nos acompañó el cuarteto Lo que el Viento se llevó– cuarteto de cinco, porque en Cádiz hacen los cuartetos como quieren – que nos ha dedicado un par de coplas.

