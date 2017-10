Un metro para todos

El metro de Granada es un ejemplo de transporte accesible. La Junta de Andalucía, a través de la delegación de Fomento en Granada, ha mantenido decenas de reuniones con la asociación La Ciudad Accesible, que ha contribuído decisivamente en el diseño de las paradas, las estaciones subterrnáneas y el interior de los vagones.

A las paradas del metro, elevadas medio metro sobre el suelo, se accede por una amplia rampa con barandillas de sujeción que acaba en una plataforma igualmente ancha bien señalizada con marcas de color en los andenes que indican el lugar exacto de acceso al vagón.

Cuando el metro llega hace sonar un claxon, señal esencial para los invidentes, y un sonido también alerta justo antes del cierre de las puertas.

Antes de entrar, llega uno de los elementos más valorados, o mejor dicho: la ausencia de elementos. No hay que esperar rampa elevadora de acceso, esa tediosa plataforma "en muchas ocasiones no funciona bien o directamente está rota", y que se convierte en un elemento desagradable la mayoría de las veces.

Entre el andén y el metro apenas cabe un alfiler. Un centímetro entre el convoy y la plataforma de hormigón, lo que permite a personas con movilidad reducida, carros de la compra, carros de bebés... acceder con la mayor comodidad.

Ya en el interior del vagón se multiplican los elementos que convierten el metro en un trasnporte accesible y amable para todos. Para empezar, el vagón central está prácticamente reservado a personas con movilidad reducida, que puede utulizar cómodamente los 2,7 metros de anchura de los aparatos.

Las señales en el suelo anticipando las puertas, señales auditivas y visuales anticipando las paradas, asideros bajos, pasillos anchos, asientos dispuestos en varias alturas y campanas de emergencia también en varios niveles.

Las estaciones también rezuman accesibilidad. Las escaleras mecánicas son amplias, los andenes muy despejados y con señales visuales. También dotadas con grandes ascensores.

"Me he quedado sorprendido de la facilidad que hay, la amplitud que hay, y que no hay que sacar ninguna rampa, que siempre es un hándicap para los discapacitados. Es el medio de transporte más accesible que he utilizado nunca en toda mi vida, y estoy muy contento poque sé que hará felicez a muchos usuarios como yo", dijo en el programa Hoy por Hoy un anciano de 94 años que contó su experiencia tras haber subido al metro en la parada de La Caleta en dirección a Albolote.

