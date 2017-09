Aiguagest no ha formalizado todavía la demanda contra la Diputación

La empresa Aiguagest, hasta ahora gestora de la Piscina Provincial de Castellón, todavía no ha formalizado la demanda contra la Diputación por rescindir el contrato con ellos. El plazo para presentar toda la documentación finaliza a principios de la semana que viene y si no formaliza la demanda, se archivará el caso.

Según ha podido saber Radio Castellón, Aiguagest todavía no ha formalizado la demanda, por lo que la denuncia podría archivarse. Sin embargo, fuentes de la empresa han asegurado a Radio Castellón Cadena SER que el archivo de la demanda por la rescisión del contrato no permitiría la apertura de la Piscina. Lo que ocurre es que el material que hay dentro de la Piscina Provincial pertenece a Aiguagest y si la empresa no autoriza a la Diputación, los técnicos no pueden entrar a la instalación, pese a que se trata de un edificio público.

Por otra parte, la Diputación de Castellón ha enviado a la empresa una notificación judicial pidiendo autorización para entrar a la piscina para hacer labores de mantenimiento. Cuando Aiguagest la reciba, tendrá 10 días de plazo para responder si deja o no entrar a los técnicos. Cabe recordar que la Piscina Provincial cerró sus puertas el pasado 31 de julio, porque la empresa gestora de las instalaciones, Aiguagest SL, no pudo soportar la deuda acumulada y se declaró en preconcurso al sumar casi 500.000 euros en pérdidas.

