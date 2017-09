Montesinos anuncia junta general y destaca la falta de apoyo de instituciones

El presidente del CD Castellón, Vicente Montesinos, ha hecho balance en el marco de la Universitat Jaume Primer de Castelló, de los primeros 100 días de gestión del grupo que encabeza al frente de la entidad. Un acto donde se han tocado todos los palos y donde se han hecho anuncios muy esperados como el de una próxima junta general de accionistas para mediados de octubre en la que se presentará una inmediata ampliación de capital como fórmula para acabar con las figuras de David Cruz y Castellnou en el presente del club. Dicha ampliación debe de servir también para que su grupo gestor pueda hacerse con la propiedad del club definitivamente.

Ese ha sido sin duda el principal anuncio lanzado por Montesinos, pero no el único. El presidente ha reconocido abiertamente que hoy por hoy, no cuentan con el apoyo de la Diputación y del Ayuntamiento. Sí del patronato de deportes. Es decir, no cuentan con el apoyo del PP y del PSOE, pero si de Compromís. A su vez el club tampoco cuenta con el apoyo de las grandes empresas de la ciudad y de la provincia. En este sentido, Montesinos "quiere pensar que no hay una mano negra en contra del CD Castellón".

Entre esas grandes empresas que no están con el Castellón, al menos de momento, aparece FACSA, propietaria de una ciudad deportiva que se construyó para uso y disfrute del Castellón, y que por el momento no puede ser utilizada por el equipo albinegro, aunque desde el club se han reunido en varias ocasiones con Enrique Gimeno.

Preguntado por si la confidencialidad del contrato con Cruz podía ser la clave, Montesinos asegura que dicho motivo "no puede servir de excusa como para no dar el apoyo al proyecto" que encabeza, como tampoco lo es la presencia en el consejo del abogado José Cano Coloma, a quien define como "pieza clave" en la operación de acceso al club.

Por otro lado, el presidente ha asegurado que la cesión del estadio Castalia se está en negociando tras pedir una prórroga. Además, también ha abordado el tema jurídico, referente a la denuncia de Sentimiento Albinegro contra Castellnou a la que se sumó el club, asegurando tajantemente que "quien la hace la paga"

Montesinos también ha anunciado un principio de acuerdo con la Universitat Jaume Primer en distintos ámbitos. Pero ejemplo la cesión de las instalaciones deportivas, o la realización por parte de la Uji de un control de todos los aspectos jurídicos y económicos del club.

Además, ha anunciado la creación de una Fundación para el fútbol base, que se está ultimando en la que quieren que estén las grandes empresas y las instituciones, "aportando lo que puedan", con un concepto claro: "El dinero de la Fundación es solo para la Fundación".

Por último, ha destacado que se van a fomentar los ámbitos sociales y en este sentido se estudia un plan de actuación en la provincia, y se va a potenciar el fútbol femenino tras alcanzar un acuerdo de colaboración con el Juventut Almassora

