De Lorenzo acusa al alcalde de Oviedo de "frivolizar" al hablar de la agresión sexual de San Mateo desmentida por la policía

El Delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, ha arremetido hoy contra el alcalde de Oviedo, Wenceslao López, por sus declaraciones del pasado domingo desvelando la denuncia de una joven por una supuesta agresión sexual, coincidiendo con el final de las fiestas de San Mateo.

A Gabino de Lorenzo le preguntaban por el informe del Colegio de Arquitectos que apunta a problemas graves de seguridad en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, construido cuando él era alcalde de la ciudad, y tras contestar que le resultaba sorprendente tras tanto años de funcionamiento sin problemas, el delegado del gobierno dirigió sus críticas hacia el alcalde de Oviedo, Wenceslao López. Gabino De Lorenzo pasó de puntillas sobre el tema del auditorio y sin esperar a que ningún periodista le preguntara arremetió contra el alcalde. Empezó diciendo que "tan sorprendente es lo que está pasando con el Auditorio como las declaraciones que hizo de este mismo señor (por Wenceslao López) sobre la violación de una chica el sábado cuando se cerraban las fiestas de San Mateo", y continuó confirmando que la agresión según la investigación policial no había sido tal, al no coincidir las declaraciones de la joven y acreditar el informe forense que no había habido violación. Gabino de Lorenzo finalizó arremetiendo contra el alcalde de Oviedo acusándole de haber hablado del tema con "alegría y frivolidad" y recomendándole que "mejor se dedicaba a trabajar".

Preguntado por los periodistas, antes de presidir una nueva reunión de la comisión autonómica de Seguridad Vial, prevista para este martes, el delegado del Gobierno también habló de Cataluña. Califica lo que está pasando de "lamentable, algo que como español no entiendo" - ha dicho-; cree que no habrá referéndum, y que "España es un territorio geográfico sobre el que tienen que decidir todos los españoles" y no verse disminuido por unos pocos que no quieran ser españoles. Es más, a los independentistas les dice Gabino de Lorenzo que "si no les gusta España o se adaptan o sino que se vayan a otro país que les acoja".

De Lorenzo ha confirmado que son casi 200 los efectivos de la Guardia Civil de Asturias que se han trasladado o se trasladarán a Cataluña, número que no se ampliará, ha apuntado, ya que se ha contado con las necesidades de las plantillas en su lugar de origen a la hora de determinar los agentes a desplazarse desde cada comuniddad.

