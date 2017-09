Exposició 'Joan F. Mira. L'ofici de mirar i escriure' a la UJI

La Sala de Graus II de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló exhibirà, a partir del proper dijous 28 de setembre, la mostra Joan Francesc Mira. L'ofici d'observar i escriure.Una producció del Museu Valencià d’Etnologia, depenent de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, que repassa la vida i obra de l’intel·lectual i antropòleg valencià Joan Francesc Mira (València, 1939), qui als anys seixanta i setanta del segle passat va emprendre un ambiciós projecte per salvaguardar un enorme llegat etnogràfic com a testimoni de la cultura material i immaterial del seu entorn.

L’exposició s’inclou dintre del programa d’actes de la inauguració oficial de l’Aula Magna d’aquesta facultat, que passarà a anomenar-se Aula Magna Joan Francesc Mira i Casterà, una proposta de la Facultat de Ciències Humanes i Socials que va comptar amb l’aprovació per unanimitat de la Junta de Govern de la UJI.

La mostra ha estat exhibida, amb anterioritat, en el mateix Museu Valencià d'Etnologia fins al passat mes d'abril. Posteriorment va itinerar a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, per viatjar ara fins a terres castellonenques.

Amb aquesta iniciativa la Universitat Jaume I de Castelló reconeix també la figura de Joan F. Mira, professor de grec d’aquesta universitat, i se suma a l’homenatge que el Museu Valencià d’Etnologia va retre al seu primer director.

Vocació de preservar el llegat etnogràfic

L'ofici d'observar i escriure proposa un recorregut seqüencial i retrospectiu sobre la vida i obra de Joan Francesc Mira, a partir de quatre línies analítiques interconnectades. S’assisteix a les fites biogràfiques que han marcat aquesta personalitat carismàtica i polifacètica, per a passar a contextualitzar el treball etnogràfic i antropològic que, des dels anys seixanta i setanta, converteixen Mira en un dels pioners de l'antropologia de l'Estat espanyol.

Aquest recorregut es realitza a través de fotografies, objectes i documents de la seua trajectòria com a pensador i antropòleg valencià. Es presenten fotografies de diferents moments de la seua biografia, documents de la seua trajectòria acadèmica –cartilles escolars, certificats acadèmics com el de la Universitat Pontifícia de Roma– i objectes personals –màquines d’escriure, gravadores i cintes d’àudio dels treballs de camp. També es poden observar fons atresorats durant les campanyes etnogràfiques que s’incorporaren al Museu Valencià d’Etnologia i una mostra dels llibres publicats per l’autor.

Finalment, aquesta incursió per la vida i obra de l’intel·lectual s’aproxima a la figura del Mira compromès amb el país, ja que va defensar amb afany el projecte nacionalista d'identitat i reconeixement del País Valencià. Aquesta producció polièdrica ha donat lloc a un llistat inesgotable de publicacions en els més diferents registres.

L’exposició romandrà a la Sala de Graus II de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló fins el proper 20 d’octubre.

