Pione Sisto, MVP de la sexta jornada

27 PIONE SISTO MVP (N/C)

La Liga elige a Pione Sisto como el MVP de la sexta jornada. La brillante actuación del danés ante el Eibar, partido en el que firmó dos asistencias y un gol le ha encumbrado como el mejor futbolista de la semana con una valoración total de 21 puntos. Es el primer jugador del Celta de Vigo esta temporada en conseguir este reconocimiento, algo nada sencillo de lograr, obviamente. Por cierto que esta buena noticia no llega sola. Junto a Sisto aparece también el nombre del Tucu Hernández, quien también ha sido incluido dentro del once ideal de la pasada jornada liguera. En su caso sumó 15 puntos. El once lo completan el portero del Leganés Cuellar, así como los defensas Juan Cala y Dakonam Djené del mismo equipo, así como Riza Durmisi del Betis. El centro del campo, acompañando a Pione Sisto y Pablo Hernández Dani Ceballos, del Real Madrid, Fabián, del Betis, y Alexander Szymanowski, del Leganés. El dúo ofensivo lo forman el canario del Getafe Ángel y el paraguayo del Betis Sanabria.

Comentarios