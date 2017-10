Jenny and the Mexicats vuelven a Vigo para presentarnos "mar abierto"

Jenny and the Mexicats vuelven a Galicia tras su última visita a PortAmérica en el año 2015. Tras su gira en México, U.S.A. y Bolivia en los primeros seis meses del año, ahora llegan a Europa con un tour que les está llevando a paises como: Suiza, Alemania o Austria. Este Viernes 6 de Octubre de 2017 llegan a la viguesa sala LA FÁBRICA DE CHOCOLATE CLUB para presentarnos en concierto "mar abierto" su tercer trabajo en el que siguen explotando los sonidos mestizos ampliando horizontes hacia otros estilos como el merengue. Este combo formado por la británica Jenny (trompeta y voz), por los mexicanos Icho (contrabajo) y Pantera (guitarra) y por el español David (percusión) nos presentan trece canciones que hacen que no paremos de disfrutar cada segundo y de bailar cada tema. Las entradas para su concierto en Vigo ya están a la venta anticipada a un precio de 9 €uros en el Bar Princesa y a través de www.ticketea.com

