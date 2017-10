El grupo vigués STONED AT POMPEii publica su trabajo de debut avalado por Warner Music Spain

El cuarteto vigués STONED AT POMPEii ha conseguido lanzar su proyecto "ancroidal" al mercado tras una acción de crowdfunding con más de un centenar de mecenas que con sus aportaciones a través de Verkami han posibilitado la grabación y producción de un trabajo de debut en el que han estado inmersos estos tres últimos años. Paralelamente la discográfica Warner Music Spain se ha comprometido a publicar este disco que tiene a la canción "life is my name" como primer single y video single que por cierto, se ha grabado en las instalaciones del I.FE.VI.

El grupo STONED AT POMPEii está formado por: Adolfo FH (voz y guitarra), Antón F. "Piru" (bajo), Paul Rodga (guitarra) y Cristian García (batería), cuatro consolidados músicos de la escena musical viguesa que se exploran como pocos el hard-rock, rock psicodélico, post-punk o art-rock como pocos. Un primer disco que es toda una declaración de intenciones en donde canciones como: "Vortex", "Nobody will see you" o "Heels are made to be broken", dan buena cuenta del potencial del grupo. Apoyados desde sus inicios en el proyecto MAKETÓN que patrocina MAELOC en LOS40 Vigo, actuaron en la 15ª edición de los premios de la música MAKETÓN que tenían lugar en la sala LA IGUANA CLUB (Vigo) en diciembre de 2015.



